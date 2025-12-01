FC 26 Obiettivo Live Flash | Evento flash Tuono 3 – Fodder 84+ Veloce!

È disponibile l’obiettivo Live “Evento flash Tuono 3”, un set di sfide a tempo limitatissimo all’interno della campagna Tuono, progettato per essere completato rapidamente per ottenere pacchetti e un oggetto estetico. Durata: Molto breve (Solo 2 giorni).. Obiettivo: Giocare e segnare gol nell’evento dedicato “Evento flash Tuono 3”.. Premio Aggiuntivo (Meta): Il completamento di questo obiettivo contribuisce all’obiettivo “Perfezionista Tuono: Flash” per sbloccare Juan Jesus Tuono 85 OVR.. Premio Finale della Sfida: Evo Fulmine giallo (EVO esteticaconsumabile).. Le Sfide da Completare. Le sfide sono molto rapide e focalizzate sulla modalità Evento flash Tuono 3. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

