Il weekend del 7 e 8 febbraio 2026 a Bari offre un calendario pieno di eventi. La città si anima con sfilate di carnevale, spettacoli teatrali, concerti e visite guidate. Tutto in un’atmosfera vivace, pronta a coinvolgere residenti e visitatori. Bari si prepara a un fine settimana all’insegna della cultura e del divertimento.

Il weekend del 7 e 8 febbraio 2026 si preannuncia ricchissimo di appuntamenti a Bari e nel suo territorio: tra grandi eventi culturali, teatro civile, musica dal vivo, visite guidate e Carnevali storici, il capoluogo pugliese diventa il punto di partenza ideale per un fine settimana all’insegna.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Bari 7 e 8 febbraio 2026

Il weekend del 17 e 18 gennaio 2026 a Bari offre un'ampia varietà di eventi culturali, tra spettacoli teatrali, concerti, attività all'aperto e visite guidate.

Dal primo al 21 febbraio, Viareggio si prepara a vivere la sua festa più amata.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bari 7 e 8 febbraio 2026

Argomenti discussi: Weekend a Bari del 31 gennaio e 1 febbraio: tutti gli eventi in programma; Weekend a Bari del 31 gennaio e 1 febbraio: tutti gli eventi in programma; Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel weekend dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026; Weekend a Bari del 7 e 8 febbraio 2026: sfilate di carnevale, teatro, musica e cultura.

A Bari arriva il più grande mercato vintage d'Europa: Fair Priced Vintage, 3 giorni tra seconda mano e prezzi quiAppuntamento per tutto il weekend al Palaflorio. L'ingresso all'evento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria del ticket online ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel weekend dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026Dal teatro alle sagre, passando per gli eventi musicali e artistici. Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata il 30 gennaio, il 31 gennaio e il 1 febbraio 2026 ... lagazzettadelmezzogiorno.it

A Bari, straniero irregolare fermato e trasferito al C.P.R. di Palese per l’espulsione. Operazione della Polizia di Stato nel weekend. facebook

#Piscopo al #Bari: chiusura prevista entro il weekend x.com