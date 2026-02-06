Weekend a Bari del 7 e 8 febbraio 2026 | sfilate di carnevale teatro musica e cultura
Il weekend del 7 e 8 febbraio 2026 a Bari offre un calendario pieno di eventi. La città si anima con sfilate di carnevale, spettacoli teatrali, concerti e visite guidate. Tutto in un’atmosfera vivace, pronta a coinvolgere residenti e visitatori. Bari si prepara a un fine settimana all’insegna della cultura e del divertimento.
Il weekend del 7 e 8 febbraio 2026 si preannuncia ricchissimo di appuntamenti a Bari e nel suo territorio: tra grandi eventi culturali, teatro civile, musica dal vivo, visite guidate e Carnevali storici, il capoluogo pugliese diventa il punto di partenza ideale per un fine settimana all’insegna.🔗 Leggi su Baritoday.it
