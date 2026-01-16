Weekend a Bari del 17 e 18 gennaio 2026 | teatro musica trekking e spettacoli imperdibili

Il weekend del 17 e 18 gennaio 2026 a Bari offre un'ampia varietà di eventi culturali, tra spettacoli teatrali, concerti, attività all'aperto e visite guidate. Un'occasione per scoprire le proposte della città e della provincia, immersi in un clima di interesse culturale e sociale. Ecco cosa non perdere durante questi due giorni di gennaio.

Il weekend del 17 e 18 gennaio 2026 si preannuncia ricchissimo di appuntamenti culturali a Bari e in tutta la sua provincia. Tra grandi nomi del teatro italiano, musica colta e contemporanea, spettacoli itineranti, visite guidate e percorsi nella natura, il territorio offre un ventaglio di.

