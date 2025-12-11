Wall Street Journal | Nuovo piano Usa sulla ricostruzione dell’Ucraina È scontro con l’Ue su asset e gas russi

Il Wall Street Journal riferisce di un nuovo piano statunitense per la ricostruzione dell’Ucraina, presentato a Bruxelles. La proposta ha generato tensioni tra Washington e l’Unione europea, in particolare riguardo agli asset e al gas russi. La divergenza di posizioni evidenzia le sfide nel coordinare gli sforzi internazionali per il sostegno all’Ucraina.

Washington ha presentato a Bruxelles un piano per la ricostruzione dell’Ucraina che contribuisce ad allontanare ulteriormente le posizioni di Stati Uniti e Unione europea. Nelle ultime settimane, afferma il Wall Street Journal, l’amministrazione Trump ha consegnato ai funzionari di Bruxelles una serie di documenti, ognuno di una sola pagina, in cui espone la propria visione per la ricostruzione del Paese invaso dalla Russia nel 2022 e il reinserimento di Mosca nell’economia globale. Le proposte, riferisce il quotidiano statunitense, hanno scatenato una dura battaglia al tavolo dei negoziati. Il programma è stato illustrato in appendici agli attuali progetti di pace, non pubblici, ma descritti al quotidiano statunitense da funzionari americani ed europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wall Street Journal: “Nuovo piano Usa sulla ricostruzione dell’Ucraina. È scontro con l’Ue su asset e gas russi”

Ucraina: “Wsj”, tensioni tra Usa e Ue si contendono i benefici economici della futura ricostruzione (4) - La visione statunitense per la pace in Ucraina, sottolinea il "Wall Street Journal", poggia su un'idea di interoperabilità economica ... Scrive agenzianova.com