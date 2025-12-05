La Scimmietta apre al Vomero in piazza degli Artisti

Napolitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buone notizie per gli amanti dei gelati. Il brand La Scimmietta (gelati italiani dal 1950) dopo le recenti aperture dei locali di via Ponte di Tappia a Napoli e della stazione dell’Alta Velocità di Afragola, ha chiuso il 2025 anche con l'inaugurazione della gelateria del Vomero, precisamente in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

La Scimmietta apre al Vomero in piazza degli Artisti - Il brand La Scimmietta (gelati italiani dal 1950) dopo le recenti aperture dei locali di via Ponte di Tappia a Napoli e della stazione dell’Alta Velocità di ... Lo riporta napolitoday.it

Napoli, epifania al Vomero: il programma della kermesse del 5 gennaio - Una serata di musica, emozioni e spettacolo per chiudere in bellezza le festività natalizie e dare il benvenuto al nuovo anno alla vigilia dell’Epifania. Da ilmattino.it

Vomero, un altro ramo si stacca dall'albero monumentale di piazza degli Artisti - Un grosso ramo dell'albero monumentale al centro di piazza degli Artisti, al Vomero, si è staccato nel pomeriggio di giovedì 28 agosto e ha sfondato la recinzione in ferro dell’aiuola, finendo in ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Scimmietta Apre Vomero Piazza