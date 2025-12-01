Vomero festa gender reveal con fuochi d'artificio tra la folla in strada a piazza degli Artisti

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gender reveal party con fuochi d'artificio esplosi tra la folla in strada al Vomero. La denuncia del parlamentare Borrelli (Avs). 🔗 Leggi su Fanpage.it

