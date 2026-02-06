Volta Comunitat Valenciana 2026 | Andrew August beffa il gruppo e si prende la prima vittoria in carriera

Andrew August conquista la prima vittoria in carriera alla Volta Comunitat Valenciana 2026. Lo statunitense della INEOS Grenadiers, nato nel 2005, sorprende tutti nel finale e si prende il successo nella frazione con arrivo a San Vicente del Raspeig. È stata una fuga breve ma decisiva, con August che ha battuto il gruppo e festeggiato il primo traguardo importante.

Subito dopo il GPM di Alto de Tibi, posto a una trentina di chilometri dall'arrivo, è partita l'azione giusta. Quattro corridori hanno provato ad anticipare il gruppo, riuscendoci di misura: il già citato August assieme a Adne Holter (Uno-X Mobility), Florian Veermersch (UAE Team Emirates XRG) e Jonathan Vervenne (Soudal Quick-Step) sono riusciti a guadagnare una ventina di secondi sul plotone, gestendoli al meglio in vista dell'arrivo.

