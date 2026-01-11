Volley la Querzoli piega la Sabini Castelferretti e inaugura il nuovo anno con una vittoria

La Querzoli Volley Forlì ha iniziato il nuovo anno con una vittoria contro la Pallavolo Sabini Castelferretti, imponendosi per 3-1 nella dodicesima giornata di Serie B. La partita, giocata al Palasport Villa, si è rivelata una sfida intensa e combattuta, dimostrando la determinazione della squadra di casa nel proseguire il campionato con risultati positivi.

