Volley la Querzoli piega la Sabini Castelferretti e inaugura il nuovo anno con una vittoria

La Querzoli Volley Forlì ha iniziato il nuovo anno con una vittoria contro la Pallavolo Sabini Castelferretti, imponendosi per 3-1 nella dodicesima giornata di Serie B. La partita, giocata al Palasport Villa, si è rivelata una sfida intensa e combattuta, dimostrando la determinazione della squadra di casa nel proseguire il campionato con risultati positivi.

Doveva essere una ripartenza insidiosa e così è stata. La Querzoli Volley Forlì batte la Pallavolo Sabini Castelferretti per 3-1 (25-22, 26-24, 16-25, 25-19) nella dodicesima giornata di Serie B, ma lo fa al termine di una vera e propria "battaglia di nervi" tra le mura amiche del Palasport Villa. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

