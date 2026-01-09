Volley ricomincia il campionato di Serie B | la capolista Rubicone ospita Loreto
Il campionato di Serie B di volley riprende con la sfida tra Sab Group Rubicone, leader del girone D, e Loreto. La squadra padrona di casa si prepara ad affrontare questa prima partita del 2026 davanti ai propri tifosi, con l’obiettivo di mantenere la posizione di vertice e continuare il percorso positivo. L’incontro rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.
Riparte il campionato di Serie B per la Sab Group Rubicone, capolista del girone D, che inaugurerà il 2026 davanti al proprio pubblico. Sabato alle 17:30, i gialloblù ospiteranno la Novavolley Loreto in occasione della 12ª giornata di campionato.Dopo la pausa natalizia, la squadra di coach.
Volley, ricomincia il campionato di Serie B: la capolista Rubicone ospita Loreto - Riparte il campionato di Serie B per la Sab Group Rubicone, capolista del girone D, che inaugurerà il 2026 davanti al proprio pubblico.
