Voleva visitare ancora una volta il Duomo delle Dolomiti | il sogno di Maria Theresia è realtà

Da trentotoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Voleva visitare ancora una volta il Duomo delle Dolomiti. Maria Theresia, una donna con un sogno nel cuore, lo ha finalmente realizzato. Dopo aver desiderato a lungo di tornare in quel luogo, ha deciso di fare il viaggio e di riscoprire la bellezza di quel simbolo delle Dolomiti. La sua passione l’ha portata a superare ostacoli e difficoltà, dimostrando come i sogni, anche quelli più semplici, possano diventare realtà con determinazione.

Maria Theresia aveva un sogno. Semplice per tanti, ma non per tutti. E, forse, per lei non lo era affatto così semplice. Ma grazie al progetto Sogni e Vai, realtà pensata per realizzare i desideri delle persone in difficoltà o malate, e che unisce l’Associazione Provinciale di Soccorso Croce.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

