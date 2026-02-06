Voleva visitare ancora una volta il Duomo delle Dolomiti | il sogno di Maria Theresia è realtà

Voleva visitare ancora una volta il Duomo delle Dolomiti. Maria Theresia, una donna con un sogno nel cuore, lo ha finalmente realizzato. Dopo aver desiderato a lungo di tornare in quel luogo, ha deciso di fare il viaggio e di riscoprire la bellezza di quel simbolo delle Dolomiti. La sua passione l’ha portata a superare ostacoli e difficoltà, dimostrando come i sogni, anche quelli più semplici, possano diventare realtà con determinazione.

Maria Theresia aveva un sogno. Semplice per tanti, ma non per tutti. E, forse, per lei non lo era affatto così semplice. Ma grazie al progetto Sogni e Vai, realtà pensata per realizzare i desideri delle persone in difficoltà o malate, e che unisce l’Associazione Provinciale di Soccorso Croce.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Duomo Delle Dolomiti Il sogno di Alessandro è realtà. Il piccolo Mozart ha un nuovo pianoforte: “Bianco e nero, come lo voleva lui” Il sogno del piccolo Lorenzo diventa realtà: incontro con Maria De Filippi dopo il video virale Lorenzo, un bambino di quattro anni, ha incontrato finalmente Maria De Filippi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Duomo Delle Dolomiti Argomenti discussi: La leggenda di Volkanovski continua; Napoli, La città dei vivi a teatro: perplessi applausi alla prima; Napoli, non voleva vedere l'immondizia e ha incendiato i cassonetti: uomo arrestato a Soccavo; Non gli fa vedere la figlia e confeziona false accuse: l'incubo di un padre. Poter visitare ancora una volta il santuario e partecipare a una Santa Messa: era questo il sogno della signora Maria Theresia, realizzato grazie alle volontarie Hildegard e Petra di "Sogni e vai". Ecco com'è andata Leggi l’articolo tinyurl.com/mw2464x6 facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.