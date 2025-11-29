Il sogno di Alessandro è realtà Il piccolo Mozart ha un nuovo pianoforte | Bianco e nero come lo voleva lui
Castiglion Fiorentino (Arezzo), 29 novembre 2025 – Il sogno di Alessandro diventa realtà, qui e ora. Un pianoforte nuovo di zecca, bianco e nero come lo immaginava nelle sue fantasie di bambino, è finalmente tra le sue mani. La tastiera scintilla sotto le luci del teatro di Castiglion Fiorentino, e lui la sfiora con la delicatezza di chi sa già di appartenere alla musica. Il pubblico trattiene il fiato: Alessandro siede composto sullo sgabello, appoggia le dita, e inizia a suonare. Le note, pulite e sicure, riempiono la sala e trasformano la serata in un momento irripetibile. Un pianoforte per Alessandro, il bambino prodigio di 7 anni con l’orecchio assoluto: “Gara di solidarietà, tutta l’Italia si mobilita” Il premio della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
E niente, non era soltanto un brutto sogno, purtroppo. Ma come può essere Alessandro nostro caro, siamo addolorati, increduli, sconvolti! Le nostre più sentite condoglianze ai tuoi cari da tutti noi. - facebook.com Vai su Facebook
#Blog | La Rossa, il Sogno e il grande Incubo ? di: Alessandro Secchi Articolo completo qui p300.it/blog-la-rossa-… #p300it #lewishamilton Vai su X