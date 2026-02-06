Olimpiadi Mariah Carey canta in italiano ma il suo gobbo fa impazzire i social | Voh-lah-reh oh-oh – Il video

Mariah Carey ha tentato di cantare in italiano durante la cerimonia a San Siro, davanti a 67mila spettatori. La cantante americana ha cercato di interpretare un brano, ma il suo gobbo ha fatto impazzire i social: il modo in cui ha pronunciato “Voh-lah-reh, oh-oh” ha suscitato più risate che applausi. Il video sta facendo il giro del web, tra chi commenta divertito e chi sottolinea la difficoltà di esibirsi in una lingua diversa dalla propria davanti a un pubblico così numeroso.

Non dev’essere facile cantare a San Siro davanti a 67mila persone per le Olimpiadi invernali. E dev’essere ancora più difficile farlo in una lingua che non è la tua. E forse è proprio per evitare eventuali strafalcioni e gaffe che Mariah Carey, tra le protagoniste indiscusse della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina, ha pensato bene di prepararsi un gobbo ad hoc per scongiurare errori di pronuncia. Il gobbo di Mariah Carey. In un video pubblicato su Instagram da Tommaso Zorzi, si vede il gobbo da cui la diva internazionale ha letto le parole di Nel blu dipinto di blu, brano iconico di Domenico Modugno, che Carey ha voluto cantare in italiano.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Olimpiadi Invernali Mariah Carey canta in italiano alla cerimonia di Milano Cortina: il segreto della sua pronuncia svelato nel gobbo Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 allo stadio San Siro, Mariah Carey ha sorpreso tutti cantando in italiano. Mariah Carey canta ‘Nel blu dipinto di blu’, l’omaggio all’Italia delle Olimpiadi: il video spoiler sui social Mariah Carey ha sorpreso i fan cantando ‘Nel blu dipinto di blu’ durante le Olimpiadi invernali. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Mariah Carey ha perso definitivamente la sua voce Scopriamolo con il nuovo album Here for it All Ultime notizie su Olimpiadi Invernali Argomenti discussi: Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu a San Siro. Prove della cerimonia di Milano-Cortina 2026; Mariah Carey canta ‘Nel blu dipinto di blu’, l’omaggio all’Italia delle Olimpiadi: il video spoiler sui social; Olimpiadi Milano-Cortina, alla cerimonia a San Siro Mariah Carey e l’omaggio a Modugno; Olimpiadi Milano Cortina 2026: spoilerato lo show di Mariah Carey a San Siro. Il video. Olimpiadi, Mariah Carey canta in italiano ma il suo gobbo fa impazzire i social: «Voh-lah-reh, oh-oh» – Il videoLa cantante ha stregato San Siro con il celebre brano di Domenico Modugno. E per evitare strafalcioni linguistici, si è fatta un gobbo a modo suo ... open.online L'acuto di Mariah Carey fa Volare la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortinapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it Mariah Carey canta "Volare" in italiano, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi facebook Da Laura Pausini a Mariah Carey, da Vittoria Ceretti a Charlize Theron: quello che ci è piaciuto di più (lato beauty) delle famose che hanno partecipato all'apertura dei Giochi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.