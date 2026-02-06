Un attentato ha colpito ieri a Mosca Vladimir Alekseyev, il vice capo dell’intelligence militare russa. Spari sono stati esplosi mentre il generale si trovava in strada. Il governo russo accusa Kiev di essere responsabile dell’attacco, mentre le forze ucraine negano ogni coinvolgimento. La situazione resta tesa e le autorità stanno indagando sui dettagli dell’incidente.

Attentato a Mosca contro Vladimir Alekseyev, generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo dell'intelligence militare. È stato colpito da arma da fuoco in un condominio questa mattina ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Lo afferma il Comitato Investigativo russo, secondo il quale «in un edificio residenziale situato su viale Volokolamskoe a Mosca, un individuo non identificato ha sparato diversi colpi» contro Alekseyev prima di fuggire. «La vittima è stata ricoverata in ospedale», ha dichiarato il comitato investigativo, citato dall'agenzia Ria Novosti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Vladimir Alekseyev, attentato a Mosca: spari contro il vice capo dell'intelligence militare russa. Lavrov: Kiev è responsabile

