Vladimir Alekseyev attentato a Mosca | spari contro il vice capo dell' intelligence militare russa

Da ilmessaggero.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attentato ha colpito Mosca, spari contro Vladimir Alekseyev, il vice capo dell’intelligence militare russa. Il generale, che lavora nello Stato Maggiore, è stato preso di mira in un’azione che ha scosso la capitale. Al momento non ci sono dettagli su eventuali feriti o sui responsabili. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e se ci siano motivi politici dietro l’evento.

Attentato a Mosca contro Vladimir Alekseyev, generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo dell'intelligence militare. È stato colpito da arma da fuoco in un condominio questa mattina ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Lo afferma il Comitato Investigativo russo, secondo il quale «in un edificio residenziale situato su viale Volokolamskoe a Mosca, un individuo non identificato ha sparato diversi colpi» contro Alekseyev prima di fuggire. «La vittima è stata ricoverata in ospedale», ha dichiarato il comitato investigativo, citato dall'agenzia Ria Novosti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

