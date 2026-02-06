Vladimir Alekseyev attentato a Mosca | spari contro il vice capo dell' intelligence militare russa

Un attentato ha colpito Mosca, spari contro Vladimir Alekseyev, il vice capo dell’intelligence militare russa. Il generale, che lavora nello Stato Maggiore, è stato preso di mira in un’azione che ha scosso la capitale. Al momento non ci sono dettagli su eventuali feriti o sui responsabili. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e se ci siano motivi politici dietro l’evento.

Attentato a Mosca contro Vladimir Alekseyev, generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo dell'intelligence militare. È stato colpito da arma da fuoco in un condominio questa mattina ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Lo afferma il Comitato Investigativo russo, secondo il quale «in un edificio residenziale situato su viale Volokolamskoe a Mosca, un individuo non identificato ha sparato diversi colpi» contro Alekseyev prima di fuggire. «La vittima è stata ricoverata in ospedale», ha dichiarato il comitato investigativo, citato dall'agenzia Ria Novosti.

