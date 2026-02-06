Spari contro Vladimir Alekseyev vice capo dell’intelligence militare russa | Chi l’ha colpito è fuggito

Un colpo di arma da fuoco ha ferito Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence militare russa, nel cuore di Mosca. L’attacco è avvenuto in un condominio di viale Volokolamskoe, poco dopo la fine di due giorni di negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi. Chi ha sparato è fuggito subito dopo aver colpito il generale, senza lasciare tracce. La polizia sta cercando di capire chi si trovi dietro l’attacco e quale fosse il movente. La scena è ancora sotto shock e le autor

Gli ha sparato diversi colpi, poi è scappato. Vladimir Alekseyev, generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo dell’intelligence militare, è stato ferito dentro a un condominio di Mosca, su viale Volokolamskoe, il giorno dopo la conclusione di due giorni di colloqui tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi ad Abu Dhabi. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, ha dichiarato il Comitato investigativo russo, citato dall’agenzia Ria Novosti. Alekseyev è il primo vicecapo della Direzione centrale di Intelligence (Gru) dal 2011, dipartimento il cui vertice, l’ammiraglio Igor Kostjukov, è responsabile della delegazione russa ai negoziati trilaterali ad Abu Dhabi sull’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spari contro Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence militare russa: “Chi l’ha colpito è fuggito” Approfondimenti su Vladimir Alekseyev Venezuela, spunta un (possibile) supertestimone contro Maduro: chi è Hugo Carvajal, l’ex capo dell’intelligence Hugo Carvajal, ex capo dell’intelligence venezuelana, potrebbe diventare un testimone importante negli eventuali procedimenti legali contro Nicolás Maduro. Promoveatur ut amoveatur? Zelensky mette a capo del suo ufficio il vertice dell’intelligence militare Zelensky ha nominato Kyrylo Budanov, attuale capo dell’intelligence militare dal 2020, come nuovo responsabile dell’ufficio presidenziale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Vladimir Alekseyev Argomenti discussi: Spari contro un alto ufficiale militare del Ministero della Difesa a Mosca. Spari contro Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence militare russa: Chi l’ha colpito è fuggitoIl vicecapo della GRU colpito in un condominio a Mosca. Era stato sanzionato da USA e UE per attacchi informatici e caso Skripal ... ilfattoquotidiano.it Vladimir Alekseyev, attentato a Mosca: spari contro il vice capo dell'intelligence militare russaAttentato a Mosca contro Vladimir Alekseyev, generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo ... msn.com Mosca, ancora un attentato nei confronti dei vertici della Difesa Come riporta il Comitato Investigativo della Federazione Russa, questa mattina a Mosca ignoti hanno sparato diversi colpi di pistola contro il generale Vladimir Alekseev, ora ricoverato in ospedal facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.