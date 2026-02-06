Spari contro Vladimir Alekseyev vice capo dell’intelligence militare russa | Chi l’ha colpito è fuggito
Un colpo di arma da fuoco ha ferito Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence militare russa, nel cuore di Mosca. L’attacco è avvenuto in un condominio di viale Volokolamskoe, poco dopo la fine di due giorni di negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi. Chi ha sparato è fuggito subito dopo aver colpito il generale, senza lasciare tracce. La polizia sta cercando di capire chi si trovi dietro l’attacco e quale fosse il movente. La scena è ancora sotto shock e le autor
Gli ha sparato diversi colpi, poi è scappato. Vladimir Alekseyev, generale che ricopre un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore russo e vice capo dell’intelligence militare, è stato ferito dentro a un condominio di Mosca, su viale Volokolamskoe, il giorno dopo la conclusione di due giorni di colloqui tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi ad Abu Dhabi. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, ha dichiarato il Comitato investigativo russo, citato dall’agenzia Ria Novosti. Alekseyev è il primo vicecapo della Direzione centrale di Intelligence (Gru) dal 2011, dipartimento il cui vertice, l’ammiraglio Igor Kostjukov, è responsabile della delegazione russa ai negoziati trilaterali ad Abu Dhabi sull’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
