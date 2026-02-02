Accelerata per l' entrata di Viterbo nel consorzio industriale | fondi e agevolazioni per le imprese

La città di Viterbo fa un passo deciso per entrare nel consorzio industriale. Dopo settimane di incertezza e pressioni politiche, le autorità locali hanno accelerato i tempi, mettendo in campo fondi e agevolazioni per le imprese. La decisione mira a non perdere l’opportunità di partecipare al progetto e di attrarre nuovi investimenti nel territorio.

La commissione di palazzo dei Priori dà l'ok e giovedì 5 febbraio nella seduta del consiglio comunale arriverà la decisione finale L'accelerata c'è stata. Dopo i timori dei giorni scorsi e il pressing politico, la macchina amministrativa di Palazzo dei Priori ha ingranato la marcia alta per non perdere il treno del Consorzio industriale unico. La commissione competente, riunitasi appositamente per sbrogliare la matassa, ha dato il suo via libera velocizzando in modo decisivo l'iter. Non c'è un minuto da perdere. La Regione spetterà fino a metà febbraio. L'atto che sancisce la volontà di entrare nella partita regionale ha superato lo scoglio tecnico della commissione, spianando la strada all'approvazione definitiva.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Viterbo si distingue tra le imprese del Lazio per il suo impegno nel bene comune.

