Una piccola luce nell’oscurità. È forse questa l’immagine più adatta per raccontare la vittoria della Fiorentina contro l’Udinese: la prima in questo campionato, arrivata dopo ben quindici giornate di attesa. Tre punti che hanno riportato, se non entusiasmo, almeno un accenno di speranza in un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Fiorentina, tra segnali di svolta e incroci favorevoli: perché questo è il momento giusto per rialzarsi

