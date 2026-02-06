Sette agenti della Polizia penitenziaria sono stati condannati per le violenze avvenute nel carcere di Torino, il Lorusso e Cutugno di Le Vallette. Il processo di primo grado si è concluso con otto condanne, dopo aver accertato le presunte torture subite dai detenuti. La sentenza segna un passo importante in un caso che aveva scosso l’opinione pubblica e sollevato molte polemiche.

Si è concluso con otto condanne il processo di primo grado a carico di alcuni agenti della Polizia penitenziaria per le presunte violenze avvenute nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, denominato Le Vallette. Sette imputati sono stati condannati per il reato di tortura, uno per rivelazione di atti d’ufficio. Sei imputati sono stati invece prosciolti, tra prescrizioni e formule di non aver commesso il fatto. Il procedimento riguardava episodi che, secondo l’accusa, si sarebbero verificati tra il 2017 e il 2019 nel padiglione C dell’istituto, area destinata ai detenuti ristretti per reati di natura sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sette agenti della Penitenziaria condannati per tortura per le violenze nel carcere di Torino

La corte d'appello di Firenze ha condannato nove agenti della polizia penitenziaria, tra cui un’ispettrice, per aggressioni avvenute tra il 2018 e il 2020 nel carcere di Sollicciano.

La Corte d’Appello di Firenze ha condannato, con rito abbreviato, un’ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria per episodi di violenza avvenuti nel carcere di Sollicciano tra il 2018 e il 2020.

