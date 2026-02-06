Sette agenti della Penitenziaria condannati per tortura per le violenze nel carcere di Torino

Da ilfattoquotidiano.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette agenti della Polizia penitenziaria sono stati condannati per le violenze avvenute nel carcere di Torino, il Lorusso e Cutugno di Le Vallette. Il processo di primo grado si è concluso con otto condanne, dopo aver accertato le presunte torture subite dai detenuti. La sentenza segna un passo importante in un caso che aveva scosso l’opinione pubblica e sollevato molte polemiche.

Si è concluso con otto condanne il processo di primo grado a carico di alcuni agenti della Polizia penitenziaria per le presunte violenze avvenute nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, denominato Le Vallette. Sette imputati sono stati condannati per il reato di tortura, uno per rivelazione di atti d’ufficio. Sei imputati sono stati invece prosciolti, tra prescrizioni e formule di non aver commesso il fatto. Il procedimento riguardava episodi che, secondo l’accusa, si sarebbero verificati tra il 2017 e il 2019 nel padiglione C dell’istituto, area destinata ai detenuti ristretti per reati di natura sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sette agenti della penitenziaria condannati per tortura per le violenze nel carcere di torino

© Ilfattoquotidiano.it - Sette agenti della Penitenziaria condannati per tortura per le violenze nel carcere di Torino

Approfondimenti su Torino penitenziaria

Pestaggi e tortura nel carcere di Sollicciano, condannati 9 agenti della polizia penitenziaria

La corte d'appello di Firenze ha condannato nove agenti della polizia penitenziaria, tra cui un’ispettrice, per aggressioni avvenute tra il 2018 e il 2020 nel carcere di Sollicciano.

Violenze a Sollicciano, condannati in appello per tortura un’ispettrice e otto agenti di polizia penitenziaria

La Corte d’Appello di Firenze ha condannato, con rito abbreviato, un’ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria per episodi di violenza avvenuti nel carcere di Sollicciano tra il 2018 e il 2020.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Torino penitenziaria

Argomenti discussi: Aggressione nel carcere di Pavia: sette agenti feriti durante la perquisizione della cella; Auto rigata dopo la lite al bar, agenti della Penitenziaria assolti con formula piena dopo sette anni; Auto rigata dopo la lite al bar, agenti della Penitenziaria assolti con formula piena dopo sette anni; Abdullah Atik, trovato morto in carcere uno dei due turchi arrestati a Santa Rosa.

sette agenti della penitenziariaViolenze in carcere a Torino, 8 agenti condannati per tortura e rivelazione atti d'ufficioLeggi su Sky TG24 l'articolo Violenze in carcere a Torino, 8 agenti condannati per tortura e rivelazione atti d'ufficio ... tg24.sky.it

sette agenti della penitenziariaTorino, otto condanne per gli agenti penitenziari a processo per presunte violenze in carcereSi è concluso con otto condanne per gli agenti della polizia penitenziaria il processo di primo grado sulle presunte violenze avvenute nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Sette condanne sono pe ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.