Avellino tenta di strangolare moglie in una piazzola dell’A16 davanti a figlio 3 anni

In una piazzola dell’A16 nel territorio di Avellino, la Polstrada interviene dopo il pianto di un bimbo e salva una donna non cosciente dopo un’aggressione. Una sosta di servizio, in un’area di emergenza dell’A16 Napoli–Canosa, si è trasformata in una scena da incubo. Nel tratto stradale che attraversa la provincia di Avellino, nel cuore dell’Irpinia, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Avellino, tenta di strangolare moglie in una piazzola dell’A16 davanti a figlio 3 anni

