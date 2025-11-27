Firenze | 29enne sfregiata dal marito in pieno centro ad Avellino tenta di strangolare la moglie davanti al figlio

L’agguato in pieno centro nel giorno della dedicato all’eliminazione della violenza sulle donne. Nel tardo pomeriggio del 25 novembre, data simbolo dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, una 29enne tunisina è stata brutalmente aggredita e sfregiata al volto dal marito in via Solferino, una delle zone più eleganti del centro di Firenze. La donna, coinvolta in una causa di separazione con l’uomo, aveva accettato un incontro chiarificatore. Appena si sono trovati faccia a faccia, però, il trentenne l’ha assalita alle spalle, colpendola con più coltellate al viso senza darle il tempo di reagire. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Firenze: 29enne sfregiata dal marito in pieno centro, ad Avellino tenta di strangolare la moglie davanti al figlio

