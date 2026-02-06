La vicenda giudiziaria legata alla presunta violenza sessuale avvenuta a Riccione nella notte di Capodanno si avvicina a una svolta. Le accuse contro l’indagato sono pesanti e il processo entra nella fase decisiva, con il rischio di una condanna che potrebbe arrivare fino a sei anni di carcere. La vicenda ha suscitato molto clamore nella città e tra gli abitanti, che attendono con attenzione l’esito dell’udienza.

Entra in una fase decisiva il procedimento giudiziario per la presunta violenza sessuale avvenuta a Riccione nella notte di Capodanno del 2023. Un’aggressione feroce che, stando alla ricostruzione degli inquirenti, si sarebbe consumata in strada, in un vicolo non lontano dalla centralissima viale Ceccarini e dai festeggiamenti in piazza. Nella giornata di ieri si è infatti tenuta una nuova udienza davanti ai giudici del Collegio del Tribunale di Rimini, nel corso della quale il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha avanzato una richiesta di condanna a sei anni di reclusione nei confronti dell’imputato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza a Capodanno. Rischia 6 anni di condanna

Approfondimenti su Riccione Capodanno

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per Irene Pivetti, imputata per evasione fiscale e riciclaggio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Los Gatos Party Mom Shannon O'Connor on trial & facing more than 30 years if convicted

Ultime notizie su Riccione Capodanno

Argomenti discussi: Violenza a Capodanno. Rischia 6 anni di condanna.

Violenza a Capodanno. Rischia 6 anni di condannaEntra in una fase decisiva il procedimento giudiziario per la presunta violenza sessuale avvenuta a Riccione nella notte di Capodanno del 2023. Un’aggressione feroce che, stando alla ricostruzione deg ... ilrestodelcarlino.it

Riccione: violenza sessuale a Capodanno, chiesti sei anni di carcereSecondo la ricostruzione della Procura, basata sulle indagini dei carabinieri di Riccione, la violenza sarebbe avvenuta in strada, al termine dei ... chiamamicitta.it

Cronaca. Capodanno 2023 a Riccione: chiesti sei anni di carcere per il sessantanovenne accusato di violenza facebook