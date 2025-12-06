sport sotto shock il campione olimpionico rischia una condanna di 10 anni accuse gravissime

La Procura di Trapani ha sollevato una richiesta di condanna di notevole entità, pari a dieci anni di reclusione, nei confronti di quattro individui accusati di violenza sessuale di gruppo. Tra questi imputati figura un atleta di spicco, un medagliato olimpico che ha rappresentato l’Italia nella disciplina del sollevamento pesi ai Giochi di Parigi 2024, dove ha conquistato la medaglia di bronzo. Questa richiesta di pena, che si estende in modo identico anche ai coimputati Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, evidenzia la gravità delle contestazioni formulate dall’organo inquirente. La decisione della Procura è stata pienamente appoggiata anche dalla parte civile, assistita dall’avvocato Nicola Pellegrino, a testimonianza della solidità del quadro accusatorio costruito nel corso delle indagini e del dibattimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

