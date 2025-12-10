Irene Pivetti confermata la condanna a 4 anni | rischia il carcere

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per Irene Pivetti, imputata per evasione fiscale e riciclaggio. La sentenza riguarda anche Leonardo Isolani e Manuela Mascoli, condannati rispettivamente a due anni. La vicenda giudiziaria si aggiunge alle recenti sviluppi nel quadro delle indagini sulle presunte attività illecite dei soggetti coinvolti.

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e riciclaggio nei confronti di Irene Pivetti e a due anni per il pilota di rally ed ex campione di Granturismo Leonardo Isolani e per la moglie Manuela Mascoli. "Sono molto tranquilla perché la verità prima o poi verrà fuori e, ovviamente, la verità è che io sono innocente come ho sempre detto e come è anche dimostrato nelle carte di questo processo", ha detto l'ex presidente della Camera a margine dell'udienza. Una condanna che non si sa spiegare: "Davvero non so come mai è stata confermata la sentenza, le motivazioni sapranno spiegarci come mai.