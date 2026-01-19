Il UAE Tour 2024 si svolgerà dal 16 al 22 febbraio negli Emirati Arabi Uniti, con sette tappe previste. Organizzato da RCS Sport, l’evento vedrà la partecipazione di ciclisti di rilievo come Vingegaard, Evenepoel, del Toro e Milan. La competizione rappresenta un’importante occasione per i professionisti di confrontarsi in un percorso vario e impegnativo, offrendo agli appassionati un’occasione di seguire un evento di livello internazionale.

Evenepoel, Vingegaard, del Toro e Milan saranno al via dell'edizione 2026 dell'Uae Tour, la corsa dell'Abu Dhabi Sports Council organizzata da Rcs Sport, in programma dal 16 al 22 febbraio prossimi. Sette le tappe in programma, con un dislivello complessivo di 3600 metri, concentrati fra la terza e la sesta tappa. L'Uae Tour riservato alle donne è in programma invece dal 5 all'8 febbraio, con quattro frazioni complessive. La corsa, vinta l'anno scorso da Pogacar, è "in continua crescita e lo dimostra la partecipazione dei migliori interpreti del movimento mondiale, sempre mantenendo un'attenzione costante e crescente alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uae Tour con Vingegaard, Evenepoel, del Toro e Milan: si parte il 16 febbraio

Tour de France 2026: chi parteciperà? Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Del Toro: presenti tutti i big mondiali

Il Tour de France 2026 si preannuncia come un evento di grande livello, con la partecipazione dei principali protagonisti del ciclismo mondiale. Tra i favoriti confermati ci sono Pogacar, Vingegaard, Evenepoel e Del Toro, pronti a contendersi la maglia gialla. Un’edizione che promette spettacolo e alta competitività, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Ecco cosa aspettarsi da questa prestigiosa corsa su strada.

Del Toro e Ayuso al Tour de France 2026, Almeida capitano UAE al Giro d’Italia: resta solo Vingegaard “indeciso”

Le principali squadre del WorldTour stanno definendo le strategie per la stagione 2026, con grandi nomi come Del Toro e Ayuso pronti a partecipare al Tour de France. Almeida, invece, sarà capitano della UAE al Giro d’Italia. Resta ancora in dubbio il futuro di Vingegaard, che si trova in una fase di indecisione circa le proprie scelte.

