Scoperti nuovi affreschi nella Villa di Poppea a Oplontis
Nuovi affreschi stanno emergendo dalla Villa di Poppea a Oplontis, svelando dettagli sorprendenti tra figure di pavoni e maschere. Gli scavi e il restauro stanno rivelando preziosi scorci del salone della Maschera e del Pavone, uno degli ambienti più eleganti e raffinati della residenza, decorato in stile pompeiano. Questi ritrovamenti ci permettono di approfondire la conoscenza dell'antica eleganza e delle tecniche artistiche di un passato affascinante.
