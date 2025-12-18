Scoperti nuovi affreschi nella Villa di Poppea a Oplontis

Nuovi affreschi stanno emergendo dalla Villa di Poppea a Oplontis, svelando dettagli sorprendenti tra figure di pavoni e maschere. Gli scavi e il restauro stanno rivelando preziosi scorci del salone della Maschera e del Pavone, uno degli ambienti più eleganti e raffinati della residenza, decorato in stile pompeiano. Questi ritrovamenti ci permettono di approfondire la conoscenza dell'antica eleganza e delle tecniche artistiche di un passato affascinante.

Nuovi scorci di affreschi, tra cui figure di pavoni e maschere, stanno emergendo dal cantiere di scavo e restauro della Villa di Poppea a Oplontis, che sta interessando in particolare il salone della Maschera e del Pavone, uno degli ambienti più raffinati della villa, decorato in II stile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

