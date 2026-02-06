Il nuovo scavo della Villa di Poppea apre al pubblico

Gli archeologi hanno scoperto nuove stanze nella villa di Poppea a Oplontis. Gli scavi, ancora in corso, hanno portato alla luce pavoni colorati, maschere di scena e impronte di alberi secolari. Alcune delle nuove parti della villa sono state rese accessibili al pubblico, offrendo uno sguardo più vicino sulla vita dell’antica nobiltà romana. La scoperta ha sorpreso gli studiosi, che ora lavorano per studiare meglio questa grande dimora.

(Adnkronos) – Maschere di scena, figure di pavoni dai vivaci colori conservati intatti sotto strati di cenere e lapillo, impronte di alberi e nuovi raffinati ambienti che stanno emergendo dallo scavo di ampliamento della villa di Poppea – la sontuosa dimora attribuita alla seconda moglie di Nerone presso il sito di Oplontis a Torre Annunziata.

