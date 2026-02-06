Villa Buonaccorsi Regione chiede al Comune di attivarsi per il rilancio economico della zona
La Regione chiede al Comune di Potenza Picena di mettere in campo azioni per rilanciare l’economia attorno a Villa Buonaccorsi. L’area, che si trova vicino al centro storico, è un patrimonio storico e culturale importante. Dopo l’acquisto del governo italiano nel 2022 per circa tre milioni di euro, ora si cerca di capire come valorizzarla al meglio e portare benefici alla zona.
Nel cuore del comune di Potenza Picena, a pochi chilometri dal centro storico, si trova un’area di grande valore culturale e storico: la Villa Buonaccorsi, un’antica costruzione settecentesca che è stata, nel 2022, comprata dal governo italiano per un valore di circa tre milioni di euro. Ma la storia non è solo quella dell’acquisto. È la storia di un silenzio, di un ritardo, di un’attesa frustrata. E ora, il Partito Democratico locale, guidato dal segretario Stefano Dall’Aglio, ha deciso di lanciare un forte appello: “Il Comune solleciti la Regione”. Un messaggio diretto a Palazzo Raffaello, dove l’entità regionale sembra non voler dare segnali concreti per il futuro della villa, un bene immobiliare che, invece, è considerato strategico per il rilancio economico del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ultime notizie su Villa Buonaccorsi
Argomenti discussi: Villa Buonaccorsi ancora chiusa. Manca una visione strategica; Villa Buonaccorsi, situazione inaccettabile: ancora chiusa dopo tre anni; Lo stato di avanzamento, governance e fruibilità pubblica del complesso di Villa Buonaccorsi di Potenza Picena oggetto di un intervento del consigliere regionale Catena (PD).
Villa Buonaccorsi, rilancio lontano: Il Comune solleciti la RegioneIl segretario del Pd Dall’Aglio incalza l’amministrazione dopo l’interrogazione di Catena a Palazzo Raffaello ... msn.com
Villa Buonaccorsi ancora chiusa. Manca una visione strategicaA oltre tre anni dall’acquisizione statale di Villa Buonaccorsi (nella foto) e a quasi tre anni dall’avvio del procedimento ... msn.com
Dal 30 gennaio al 14 febbraio, mostra con ingresso gratuito presso l’Antica Galleria Bonfirraro in via Spadaro Grassi 17. Tutti gli ospiti: Fabrizio Villa, Matteo Musumeci, Alessandra Bonaccorsi, Dora Marchese, Valerio Musumeci, Cristina Soraci, Giuseppe Cip facebook
