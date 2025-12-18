Frosini pronto il rilancio Via al piano della Regione

Frosini si prepara a rinascere dopo un periodo turbolento segnato dalla crisi e da un grave incendio. La Regione avvia il piano di rilancio, puntando a ricostruire fiducia e stabilità. Primo passo: garantire il pagamento di novembre e della tredicesima, già anticipata, per ripartire con nuove energie e prospettive positive.

Prima la crisi, poi il rogo. Ora, il tentativo di ripartire, iniziando dal pagamento dello stipendio di novembre e della tredicesima, che è stata anticipata. È stato convocato ieri, in Regione, il tavolo sull'azienda Frosini di Signa, importante realtà toscana della minuteria metallica per l'alta moda. Obiettivo dell'incontro: "Individuare un percorso per affrontare la grave crisi aziendale e per venire incontro alle difficoltà dei lavoratori". Alla riunione hanno partecipato il consigliere del governatore per le crisi aziendali, Valerio Fabiani, supportato dalle strutture dell'unità di crisi di Regione Toscana e Arti, il sindaco di Signa Giampiero Fossi, i vertici dell'azienda e le organizzazioni sindacali.

