cacciatori uccisi a montagnareale sgomento a san pier niceto per la morte dei fratelli pino il cordoglio del sindaco

Questa mattina due cacciatori sono stati uccisi a Montagnareale, mentre a San Pier Niceto il dolore è grande per la morte dei fratelli Pino. Il sindaco del paese esprime il suo sgomento e il cordoglio della comunità, sottolineando che Davis e Giuseppe Pino erano due persone oneste, dedite al lavoro e alla famiglia. La notizia ha sconvolto tutti, lasciando un’impressione di incredulità e tristezza.

"La comunità è sconvolta e sgomenta dall'aver appreso questa bruttissima notizia. Posso garantire che, conoscendo Davis e Giuseppe Pino, erano due persone specchiate e dedite a lavoro e famiglia. In questo momento esprimo cordoglio e vicinanza alle famiglie di questi giovani scomparsi così tragicamente e prematuramente. Confido nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine, convinto che faranno al più presto piena luce sull'accaduto". Con queste parole il sindaco di San Pier Niceto rivolge parole di stima e per le vittime e vicinanza a chi sta in queste ore vivendo un dolore assurdo e inaspettato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

