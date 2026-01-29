Questa mattina due cacciatori sono stati uccisi a Montagnareale, mentre a San Pier Niceto il dolore è grande per la morte dei fratelli Pino. Il sindaco del paese esprime il suo sgomento e il cordoglio della comunità, sottolineando che Davis e Giuseppe Pino erano due persone oneste, dedite al lavoro e alla famiglia. La notizia ha sconvolto tutti, lasciando un’impressione di incredulità e tristezza.

"La comunità è sconvolta e sgomenta dall'aver appreso questa bruttissima notizia. Posso garantire che, conoscendo Davis e Giuseppe Pino, erano due persone specchiate e dedite a lavoro e famiglia. In questo momento esprimo cordoglio e vicinanza alle famiglie di questi giovani scomparsi così tragicamente e prematuramente. Confido nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine, convinto che faranno al più presto piena luce sull'accaduto". Con queste parole il sindaco di San Pier Niceto rivolge parole di stima e per le vittime e vicinanza a chi sta in queste ore vivendo un dolore assurdo e inaspettato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cacciatori uccisi a Montagnareale, sgomento a San Pier Niceto per la morte dei fratelli Pino. Il cordoglio del sindaco

Approfondimenti su Montagnareale San Pier Niceto

A San Pier Niceto, i corpi di Giuseppe e Devis Pino sono stati trovati crivellati di colpi nei boschi.

A San Pier Niceto, i residenti sono sotto shock.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Montagnareale San Pier Niceto

Argomenti discussi: Messina, 3 cadaveri crivellati di colpi trovati in bosco Montagnareale; Giallo sui Nebrodi, tre cacciatori uccisi a fucilate nel Messinese; Tre cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale a Messina sui monti Nebrodi, uccisi a colpi di pistola; Messina, trovati tre cadaveri crivellati di colpi nel bosco di Montagnareale: indagini in corso.

Messina, tre cacciatori uccisi a colpi di fucile in un bosco di MontagnarealeTre uomini, di 80, 40 e 25 anni, sono stati trovati morti in un’area boschiva di Montagnareale, nel Messinese. Le vittime, incensurate e vestite da cacciatori, presentano ferite da arma da fuoco. Acca ... corrieretneo.it

Cacciatori uccisi a Montagnareale: Svolta nelle indagini in corsoLa tranquilla località di Montagnareale, situata nella provincia di Messina, è stata scossa da un evento drammatico. Nella mattinata di mercoledì 28 gennaio, tre uomini sono stati ritrovati senza vita ... notizie.it

Domenica 25 Gennaio tutti al Campo Sportivo Comunale di San Pier Niceto (ME) @ASD San Pier Niceto - La Cantera Futbol alle ore 15:00 Tutti o campu a gridare a più non posso Forza Samperi e portate trombe, trombette, tamburi e tutto ciò che può creare e facebook