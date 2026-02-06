VIDEO| Pulizia in corso lungo il percorso del fercolo di Sant’Agata

Questa mattina il Comune ha disposto alcune chiusure temporanee lungo le strade coinvolte dalla processione di Sant’Agata. Dopo le operazioni di rimozione della cera dal percorso, i vigili hanno messo in atto i provvedimenti per assicurare la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini. La pulizia è ancora in corso e il traffico viene gestito con attenzione per evitare incidenti.

A seguito della parziale e graduale riapertura delle strade interessate dal passaggio della processione del busto reliquario, il Comune di ha disposto dei provvedimenti temporanei di circolazione per garantire condizioni di sicurezza dopo le operazioni di rimozione della cera. Limite massimo di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Sant’Agata Processione Comune: "Non sovraccaricare i balconi lungo il percorso del fercolo" Il Comune invita i cittadini a non sovraccaricare i balconi lungo il percorso del fercolo. La Fiamma di Sant’Agata apre il percorso culturale 2026 La Fiamma di Sant’Agata dà il via al calendario culturale 2026 a Catania. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sant’Agata Processione Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; VIDEO | Ciclone Harry, dopo la mareggiata chiuse due aree al Foro Italico per motivi di sicurezza; Recensione dell’app Cleaner Guru: pulisce davvero il tuo iPhone?; L’illusione del pulito virale: perché i trucchi dei social stanno rovinando le case degli italiani. Siria, in corso pulizia etnica alawiti/ CNN: video e immagini satellitari mostrano massacri e fosse comuniSiria, inchiesta giornalistica della CNN sulla pulizia etnica degli alawiti: video e immagini satellitari mostrano massacri e cadaveri in fosse comuni Un’inchiesta giornalistica della CNN rivela che ... ilsussidiario.net Giubileo dei Giovani, task force Ama in azione a Tor Vergata: in corso pulizia dell’areaIl giorno dopo il raduno che ha coinvolto oltre un milione di giovani pellegrini a Tor Vergata, Roma è interessata da un'operazione straordinaria di ripristino del decoro urbano. Subito dopo il ... la7.it In diretta dal Duomo di Catania, il rientro di Sant’Agata e la Santa Messa facebook #TG2000 - #Catania e l’Italia sotto protezione di Sant’Agata #5febbraio #SantAgata #chiesa #TV2000 @DiocesiCatania @ComunediCatania @UCSCEI @tg2000it x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.