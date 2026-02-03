Comune | Non sovraccaricare i balconi lungo il percorso del fercolo
Il Comune invita i cittadini a non sovraccaricare i balconi lungo il percorso del fercolo. L’amministrazione chiede attenzione per evitare rischi e garantire la sicurezza di tutti durante le processioni.
Per salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica, l'Amministrazione comunale chiede la collaborazione dei cittadini con alcune precauzioni. In particolare si raccomanda di non sovraccaricare i balconi degli edifici lungo il percorso del fercolo con le reliquie della Santa Patrona, di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Un percorso di oltre dieci chilometri lungo gli argini del Canale Lunense
Il percorso lungo gli argini del Canale Lunense si sviluppa su più di dieci chilometri, suddiviso in tre tratti.
Impianto fotovoltaico lungo via del Brennero, respinto il ricorso del Comune: "La battaglia non è chiusa"
Il Consiglio di Stato ha confermato il diniego al ricorso del Comune di San Giuliano Terme contro l’autorizzazione per un impianto fotovoltaico di circa 10 MWp lungo via del Brennero, proposto dalla società Trina Solar Iulia srl.
Argomenti discussi: LIVE | Catania, Sant’Agata 2026: programma e la festa in diretta.
Carte d’identità cartacee in scadenza: il Comune di Racconigi invita a richiedere la CIESi consiglia di prenotare un appuntamento per i prossimi mesi, per evitare il sovraccarico degli uffici comunali e ridurre i tempi di attesa ... cuneodice.it
