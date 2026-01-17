La Fiamma di Sant’Agata apre il percorso culturale 2026

La Fiamma di Sant’Agata dà il via al calendario culturale 2026 a Catania. Dal 30 gennaio al 15 febbraio, il percorso coinvolgerà il Palazzo della Cultura e la Chiesa di San Nicolò l’Arena, integrando teatro, musica, arti visive e poesia. L’evento celebra la Patrona della città attraverso un itinerario che unisce tradizione e contemporaneità, offrendo occasioni di approfondimento e dialogo tra arte e storia.

Al via “La Fiamma di Sant’Agata”: un percorso culturale tra mito, arte e contemporaneità. Catania accende il suo gennaio agatino con La Fiamma di Sant’Agata, la nuova manifestazione culturale dedicata alla Patrona, che dal 30 gennaio al 15 febbraio trasformerà il Palazzo della Cultura e la Chiesa di San Nicolò l’Arena in un itinerario simbolico e artistico fatto di teatro, poesia, musica, arti visive e parola pubblica. Ideato da Valentina Giua, poeta e promotrice culturale, e Valentina Capizzi, curatrice d’arte, il progetto è patrocinato dal Comune di Catania e realizzato in collaborazione con il Comitato per i Festeggiamenti di Sant’Agata e con Rinascimento Poetico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

