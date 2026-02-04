Aggressione choc a Striscia la notizia | cameraman scaraventato in mare

Un episodio violento si è verificato durante le riprese di

È finita con un’aggressione e un cameraman scaraventato in mare l’inchiesta di Striscia la notizia sulla pesca illegale del novellame di sarda, il cosiddetto “bianchetto”. L’episodio è avvenuto sul lungomare di Cirò Marina, nel Crotonese, dove l’inviato Michele Macrì si trovava con la troupe per.🔗 Leggi su Today.it

Questa mattina a Crotone un cameraman di Striscia la Notizia è stato scaraventato in mare mentre stava seguendo un’indagine sulla pesca illegale di bianchetto, il novellame di sarda.

