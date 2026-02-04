Aggressione choc a Striscia la notizia | cameraman scaraventato in mare
Un episodio violento si è verificato durante le riprese di
È finita con un’aggressione e un cameraman scaraventato in mare l’inchiesta di Striscia la notizia sulla pesca illegale del novellame di sarda, il cosiddetto “bianchetto”. L’episodio è avvenuto sul lungomare di Cirò Marina, nel Crotonese, dove l’inviato Michele Macrì si trovava con la troupe per.🔗 Leggi su Today.it
Striscia la notizia, cameraman scaraventato in mare a Crotone durante inchiesta su pesca illegale
Questa mattina a Crotone un cameraman di Striscia la Notizia è stato scaraventato in mare mentre stava seguendo un’indagine sulla pesca illegale di bianchetto, il novellame di sarda.
“Schifoso”. Striscia la Notizia torna in onda e Ricci attacca Affari Tuoi: accusa choc
Striscia la Notizia torna in onda su Canale 5, segnando un importante ritorno per la storica trasmissione satirica.
Aggressione a Cirò durante un’inchiesta sulla pesca illegale: inviato di Striscia e operatore picchiatiNel terzo appuntamento di Striscia la notizia – La voce della presenza va in onda il servizio sull’attacco subito da Michele Macrì e dal suo operatore mentre documentavano attività di pesca illegale ... calabria.gazzettadelsud.it
Vittorio Brumotti aggredito: l’inviato di Striscia è stato ricoveratoIl celebre inviato del programma Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, è stato nuovamente aggredito. Questa volta l’episodio violento si è consumato a Trani, in Puglia. Brumotti era in sella alla ... 105.net
