Asilo di Soci dalla tragedia alle difficoltà delle famiglie Sindaco | In arrivo bonus economico

Il sindaco di Soci annuncia un bonus economico per le famiglie dell’asilo comunale Ambarabà, colpito dalla recente tragedia. Dopo il grave incidente, molte famiglie si trovano ad affrontare difficoltà e incertezze. L’amministrazione ha deciso di intervenire con un sostegno diretto, mentre si cerca di capire come migliorare la sicurezza nel futuro. Il sindaco ha detto che il bonus sarà presto disponibile, ma non ha ancora specificato i dettagli. La comunità aspetta aggiornamenti e si prepara a superare questa fase difficile.

Il post di Vagnoli e le critiche di Lista di Comunità. Intanto ad un legale l'incarico per predisporre un'istanza di dissequestro "In merito alla situazione dell'asilo nido comunale Ambarabà, ritengo doveroso aggiornare la cittadinanza sulla situazione in essere". Così il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli è intervenuto sulla chiusura della struttura dove il 12 novembre del 2025 perse la vita il piccolo Leo Ricci. L'asilo è ancora chiuso: sotto sequestro. E decine di famiglia sono in difficoltà perché nessun servizio alternativo è stato attivato. Nei giorni scorsi la giunta ha dato incarico a un legale di predisporre indagini per chiedere il dissequestro, ma i tempi non si profilano brevi.

