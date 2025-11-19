Croce celtica e minacce agli studenti imbrattata la facciata della Casa del Popolo
LECCE - Scritte e simboli fascisti, nello specifico una croce celtica, sono stati impressi con uno spray di colore nero sulle saracinesche dei locali che ospitano la casa del popolo "Silvia Picci", in via Livio Tempesta, nel quartiere San Pio di Lecce.L'atto intimidatorio, o quantomeno.
Teorie e dubbi all'origine della croce celtica
A Roma, Gioventù Nazionale — i giovani di Fratelli d'Italia — celebra Mario Zicchieri con il "rito del Presente", eredità delle squadracce di Mussolini. Davanti a una croce celtica. Un rito fascista nel cuore della capitale. #matrice (via AGTW)
Minaccia i sanitari della Croce rossa con la pistola, il presidente nazionale Valastro: «Bisogna garantire sicurezza agli operatori» - POTENZA PICENA «Siamo sconcertati del grave episodio che ha visto coinvolti nei giorni scorsi, tra Civitanova e Porto Potenza, due operatori della Croce Rossa.