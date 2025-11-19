Croce celtica e minacce agli studenti imbrattata la facciata della Casa del Popolo

Lecceprima.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Scritte e simboli fascisti, nello specifico una croce celtica, sono stati impressi con uno spray di colore nero sulle saracinesche dei locali che ospitano la casa del popolo “Silvia Picci”, in via Livio Tempesta, nel quartiere San Pio di Lecce.L’atto intimidatorio, o quantomeno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

