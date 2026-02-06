Viaggiatori scaricati La fermata del bus fa paura

Questa mattina, studenti e pendolari si sono trovati improvvisamente senza bus davanti a un ristorante di Zanica. La fermata è diventata un punto di passaggio per chi deve aspettare il trasporto, ma le condizioni sono tutt’altro che confortevoli. Diverse persone si sono ritrovate sul ciglio della strada, senza alternative e con poche possibilità di muoversi. La scena ha suscitato preoccupazione tra chi utilizza quotidianamente questa linea.

ZANICA (Bergamo) Studenti e lavoratori pendolari "scaricati" sul ciglio della strada, di fronte al ristorante "Extè". Nessuna pensilina, solo il guard-rail a destra e le auto che sfrecciano - quasi sempre - ad alta velocità, a sinistra. È sempre più critica e pericolosa la situazione dei viaggiatori che ogni giorno utilizzano il pullman che arriva alla fermata in via Crema a Zanica, sulla strada provinciale 591. L'unica opzione, una volta arrivati a destinazione, è quella di attendere che i veicoli da entrambi i lati della carreggiata si fermino per farli passare: sul posto, infatti, non c'è nemmeno un semaforo a chiamata o un attraversamento pedonale.

