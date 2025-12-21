aggredisce sessualmente un 14enne alla fermata del bus lui lo registra e lo fa arrestare

Arrestato a Reggio Emilia un 25enne con l’accusa di violenza sessuale a danni di minore. Il fatto risale al 19 dicembre quando, in via Settembrini, l’uomo avrebbe aggredito sessualmente un ragazzo 14enne vicino a una fermata dell’autobus. Disposto il carcere per il giovane, un richiedente asilo egiziano con piccoli precedenti. Era pomeriggio quando la vittima è stata notata dal 25enne su un autobus. Una volta sceso alla sua fermata, il ragazzo – zaino in spalla e cartella in mano – era stato raggiunto dall’uomo. Come racconta Il resto del Carlino la vittima ha cercato di dissuaderlo, ma l’uomo lo ha prima braccato e si poi è denudato iniziando a palparlo nelle parti intime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

