Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 20 | 25

Nella capitale si registrano ancora code e traffico intenso, soprattutto sulla Prenestina e la Casilina, a causa di alcuni rallentamenti e incidenti. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per pioggia e temporali, con raffiche di vento che potrebbero peggiorare la situazione. Domani si gioca l’Italia contro la Scozia allo Stadio Olimpico, e ci potrebbero essere disagi nel flusso di auto e tifosi in zona. La polizia invita alla prudenza e ricorda di montare pneumatici invernali o catene da neve, visto che l’in

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Prenestina code per traffico intenso altezza Borghesiana verso Rocca Cencia sulla Casilina code a tratti tra Tor Bella Monaca e finocchio nei due sensi la mia Margot mento con l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste sulla regione nella giornata di oggi più diffuse con rovesci o temporali e forti raffiche di vento allerta e arancione sul versante sud-occidentale un invito alla prudenza in chiusura lo sport allo Stadio Olimpico di Roma torneo rugby con il torneo Sei Nazioni domani sabato 7 febbraio alle ore 15:10 si svolgerà il match Italia Scozia possibili ripercussioni sul traffico nella zona del Foro Italico durante la flusso e deflusso degli spettatori a Daniele serie Astral infomobilità è tutto grazie per la visione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.

