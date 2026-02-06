Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 10 | 25

Da Togliatti a Tor Cervara, un incidente blocca la circolazione sulla Roma te muori. Il traffico si è accumulato, creando code e rallentamenti. In direzione Raccordo Anulare il flusso rimane scorrevole, ma sull’anello il disagio si fa sentire. Anche sulla Pontina e sull’Ardeatina ci sono incidenti che causano lunghe code tra via dei Caolini e via del Cannetaccio. A Frosinone, invece, i lavori nella stazione di via continueranno fino a domenica. La manutenzione obbliga a cancellazioni e sostituzioni

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dal redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla tratto Urbano della Roma te muori sotto un incidente tra Togliatti e Tor Cervara la circolazione è scorrevole in direzione Raccordo Anulare e sul Raccordo Anulare un incidente la causa delle cose in esterna tra Pontina e Ardeatina usciamo da Roma sulla Maremmana Inferiore incidente anche qui causa code tra via dei caolini e via del cannetaccio nelle due direzioni Cambiamo argomento i lavori nella stazione di Frosinone a via oggi andrà avanti fino a domenica 8 Febbraio si tratta di interventi di manutenzione programmata che comportano variazioni cancellazioni e sostituzioni con bus per alcuni treni Intercity e Intercity notte le altre notizie il meteo prudenza Per allerta gialla dire dalla Protezione Civile del Lazio sono previste sulla regione della giornata di oggi piogge diffuse con rovesci o temporali e forti raffiche di vento nelle terre anziane poi sul versante sud-occidentale proprio a causa del maltempo subito della trasporto marittimo l'azione in forma che oggi la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 15:30 è cancellata cancellata anche la corsa lenta veloce formia-ventotene delle ore 15:30 da Gina Pandolfi l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio

