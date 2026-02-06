Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07 | 25

In mattinata il traffico a Roma è molto intenso. Le code si estendono sul Raccordo Anulare tra Roma sud e Appia in esterna, e tra Aurelia e Pescaccio. La situazione si aggrava sulla A24 e sulla Tiburtina, con incolonnamenti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est in direzione centro. Anche le strade consolari come la Appia, la Flaminia e la Salaria sono congestionate, con code che arrivano fino a via dei Prati Fiscali. Tra Pomezia e Castel di Decima si registrano rallentamenti

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso in queste prime ore del mattino la rete viaria regionale partiamo da Roma sul Raccordo Anulare interna code tra l'uscita diramazione Roma sud e Appia in esterna si rallenta tra Aurelia Pescaccio poi dalla A24 La Tiburtina è sul tratto Urbano della Roma Terra o incolonnamenti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro diamo uno sguardo alle consolari code tra via dei Laghi e raccordo anulare sulla Appia anche sulla Flaminia sulla Salaria nell'ordine code da Villa Spada via dei Prati Fiscali dal raccordo anulare a via dei Due Ponti tutto per sul Centro infine sulla statale Pontina traffico rallentato con code da Pomezia Nord a Castel di Decima Verso il raccordo anulare da dire a Pandolfi e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.

