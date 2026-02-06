Questa mattina si registrano code sulla Cassia bis a causa di un incidente all'altezza del raccordo anulare in direzione Viterbo. Il traffico si congestiona anche sulla tangenziale est, in entrambe le carreggiate, tra via Cristoforo Colombo e Tuscolana. Tratti di strada sono rallentati anche tra Roma Nord e Teramo, mentre sulla Pontina si segnalano problemi tra via di Mezzocammino e via di Malafede. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo arancione per il sud-ovest della regione, prevedendo piogge

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo della Cassia bis code per incidente all'altezza raccordo anulare in direzione Viterbo passiamo a raccordo anulare in carreggiata esterna con Debora traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la via del mare è più avanti così a tratti tra via Cristoforo Colombo e Tuscolana interna con traffico intenso percassi e Salaria è più avanti così a tratti della diramazione Roma nord e Roma Teramo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti tra tangenziale est e Togliatti verso raccordo anulare andiamo sulla statale Pontina system3 spinaci del Raccordo Anulare verso quest'ultimo ci spostiamo su via Cristoforo Colombo risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono cose tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia in chiusura l'allerta meteo gialla chiamata della Protezione Civile del Lazio sono previste sulla regione nella giornata di oggi piogge diffuse con rovesci o temporali e forti raffiche di vento allerta arancione sul versante sud-occidentale un invito alla prudenza a Daniele si rialzano infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 16:25

In mattinata il traffico a Roma è molto intenso.

Da Togliatti a Tor Cervara, un incidente blocca la circolazione sulla Roma te muori.

