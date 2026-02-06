Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 15 | 25

Da questa mattina, il traffico sulla Roma-Regione Lazio si è intensificato a causa di diversi incidenti e lavori in corso. Sul raccordo anulare, in carreggiata esterna, si sono formate lunghe code tra Pontina e Ardeatina, mentre tra Appia e Diramazione Roma Sud il traffico è molto rallentato. Problemi anche sulla Cassia bis e Salaria, dove si registrano forti rallentamenti. A via Cristoforo Colombo, un altro incidente ha causato code tra via di Acilia e via di Malafede, in direzione del raccordo. La ferrovia

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna a seguito di un incidente prima sulla Borgo permangono code tra Pontina e Ardeatina i più avanti così a tratti per traffico intenso tra Appia e diramazione Roma Sud interna code per traffico intenso tra Cassia bis Salaria più avanti con la diramazione Roma nord e Roma Teramo Andiamo su via Cristoforo Colombo dove per un incidente ci sono cose da via di Acilia a via di Malafede Verso il raccordo anulare e da via di Mezzocammino a via di Malafede verso Ostia in chiusura la ferrovia regionale meteo mare per consentire i lavori a cura di Astral Spa di riqualificazione e straordinaria delle pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo e lunedì 9 a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 2 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta era Porta San Paolo e Magliana resta Attiva tra Mariana e Cristoforo Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare linea B della metropolitana Daniele si rialzano i compiti da tutto Grazie per l'attenzione a seguire il messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 15:25 Approfondimenti su Roma Regione Lazio Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07:25 In mattinata il traffico a Roma è molto intenso. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 10:25 Da Togliatti a Tor Cervara, un incidente blocca la circolazione sulla Roma te muori. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Roma Regione Lazio Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare Si procede a ... romadailynews.it Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo ... romadailynews.it #Roma #viabilità la linea di bus 013 è momentaneamente ferma in seguito a un incidente, tra veicoli privati, in via di Acilia, altezza civico 150. x.com #Viabilità | #Lavori | #Roma Largo delle Terme di Caracalla, #5febbraio e #6febbraio, riduzione di carreggiata in direzione San Giovanni Attenzione alla segnaletica sul posto Possibili rallentamenti e code nelle ore di maggior traffico nfo https://b facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.