Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 12 | 25

La viabilità a Roma nella zona della regione Lazio non presenta grandi problemi, a parte qualche rallentamento sul Raccordo Anulare in esterna tra le uscite Ardeatine e Roma Sud. La situazione del traffico in queste ore si mantiene abbastanza fluida, anche se la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per piogge, rovesci e forti venti. Il maltempo sta causando qualche disagio anche nel trasporto marittimo: le partenze per Formia e Ponza sono state cancellate alle 15:30. Da lunedì partiranno lavori alla stazione di Porto San Paolo, con

Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la situazione del traffico in queste ore si senta priva di impedimenti sulla rete viaria regionale unica eccezione i rallentamenti sul Raccordo Anulare in esterna tra le uscite Ardeatine diramazione Roma sud delle altre notizie ilMeteo prudenza Per allerta gialla chiamata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste sulla regione della giornata di oggi piogge diffuse con rovesci o temporali e forti raffiche di vento l'allerta arancione sulla versante sud-occidentale è proprio a causa del maltempo nell'ambito del trasporto marittimo l'attimo informa che oggi la Costa metà veloce Formia Ponza delle ore 15:30 è cancellata cancellata anche la corsa unità veloce Formia Ventotene sempre delle ore 15:30 chiusura lavori nella stazione di Porto San Paolo a cura di Astral Spa al via lunedì 9 febbraio gli interventi comportano modifiche al servizio per la ferrovia regionale metro mare dal 9 al 13 e dal 16 al 20 febbraio interrotta tra le stazioni Porta San Paolo in Magliana dalle 11 alle 16:30 resto Attiva tra le stazioni Magliano e Colombo nella tratta interrotta si può utilizzare la metro B tra Magliana e piramide da Gina Pandolfi l'infomobilità tutto Grazie per l'attenzione e più tardi un servizio della Regione Lazio

