Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 11 | 25

Rallentamenti e code si registrano sulla Roma-Maremmana Inferiore tra via dei Caolini e via del Canneto, dove si è verificato un incidente ancora irrisolto. La circolazione sulla Circumferenza si mantiene regolare, ma il traffico è in tilt tra Ardeatina e Tuscolana. Intanto, a Frosinone sono iniziati i lavori di manutenzione nella stazione, che dureranno fino a domenica: alcuni treni Intercity e Intercity notte sono stati cancellati o sostituiti con bus. La ferrovia regionale tra Porta San Paolo e Magliana ha

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare risolto l'incidente in esterna trapuntine Ardeatina la circolazione regolare per traffico e si rallenta dalla Ardeatina alla Tuscolana usciamo da Roma sulla Maremmana Inferiore di sotto l'incidente permangono rallentamenti tra via dei caolini e via del Canneto nelle due direzioni le altre notizie lavori nella stazione di Frosinone al via oggi andranno avanti fino a domenica 8 Febbraio si tratta di interventi di manutenzione programmata che comportano variazioni cancellazioni e sostituzione con bus per alcuni treni Intercity e Intercity notte in chiusura i lavori nella stazione di Porta San Paolo a cura di Astral Spa al via lunedì 9 febbraio gli interventi che comportano modifiche al servizio per la ferrovia regionale mare dal 9 al 13 e dal 16 al 20 febbraio la linea interrotta nello specifico tra le stazioni Porta San Paolo a Magliana dalle 11 alle 16:30 resta Attiva tra le stazioni di Magliano e Colombo si è interrotta si può utilizzare la metro B Magliana che piramide da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

