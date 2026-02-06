Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 09 | 10

La mattina di oggi a Roma si presenta complicata sulla viabilità. Piogge intense e raffiche di vento rallentano il traffico su molte strade principali. Sul Raccordo Anulare si registrano code tra Roma Nord e la Piana esterna, mentre sulla Cassia e sulla Flaminia si procede a passo d’uomo da Villa Spada fino al raccordo a via dei Due Ponti. Non migliorano le condizioni anche lungo la Salaria e le consolare, dove si formano lunghe file verso il centro. La situazione si aggrava con il traffico rallentato anche sulla linea ferroviaria Orte-Fium

Astral infomobilità del buongiorno e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un'apertura allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste sulla regione nella giornata di oggi piogge diffuse con rovesci o temporali e forti raffiche di vento l'allerta è arancione sul versante sud-occidentale un invito alla prudenza nella guida e andiamo al traffico sul Raccordo Anulare in interna così attratti dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina poi si procede a rilento dalla diramazione Roma Sud alla piana esterna cosa tratti da da Roma Fiumicino alla Pontina a seguire code dell'ardeatina all'appia traffico rallentato dalla Casilina alla 24 e possiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo fiera e tra Togliatti a fiorentine da Portonaccio al bivio per la tangenziale est e nei due casi in quest'ultima direzione ora le consolari sulla Salaria sulla Flaminia code rispettivamente da Villa Spada via dei Prati Fiscali e dal raccordo anulare a via dei Due Ponti sulla Cassia poi si procede a rilento tra via Braccianese via dei Due Ponti tutto verso il centro siamo in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Orte Fiumicino aeroporto permane rallentata troppo giovedì per fare in Sabina per un movimento franoso i treni Intercity possono subire ritardi fino a 30 minuti possibili limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali coinvolti dal di una Panda Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Tra incidenti e lavori, il traffico a Roma resta intenso.

La viabilità nel Lazio, in particolare a Roma, è attualmente influenzata dal maltempo.

