Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 09 | 10

La viabilità nel Lazio, in particolare a Roma, è attualmente influenzata dal maltempo. Dalle prime ore di oggi, sono segnalate nevicate e abbondanti piogge che hanno causato chiusure e rallentamenti su diverse strade e linee ferroviarie. Si consiglia di verificare le condizioni aggiornate prima di mettersi in viaggio e di adottare comportamenti prudenti alla guida. Per dettagli su percorsi e limitazioni, consultare le fonti ufficiali e il sito di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura disagi a causa del maltempo consiglia prudenza alla guida diramata Infatti dalla protezione civile della nostra regione è l'allerta meteo gialla Dalle prime ore di oggi pomeriggio che per le successive 9 12 ore sono previste sul Lazio nevicate sui settori orientali con calo fino a quote collinari sempre nella giornata di oggi previsto Inoltre precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale per il traffico a seguito di allagamenti per le forti piogge sono chiusa al transito veicolare diverse strade nel dettaglio via Laurentina tra via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli in entrambi i sensi di marcia via Appia chiuso nelle due direzioni il sottopasso altezza aeroporto di Ciampino che il sottopasso altezza via dei Laghi il traffico transita sulle rampe laterali e via Collatina tra via dell'Acqua Vergine via Longoni nelle due direzioni su via Salaria per smottamento carreggiata chiusa tra piazza di Priscilla e viale Somalia in direzione tangenziale est sempre per danni da maltempo sulla linea ferroviaria Roma Pescara la circolazione rallentata tra Carsoli e Tagliacozzo allenamenti fino a 20 minuti infine a seguito dell'ordinanza del sindaco di Roma relativa allerta meteo arancione e attiva la chiusura dei cimiteri della città e sospensione per l'intera giornata di oggi 6 gennaio del bus diretta ai cimiteri il dettaglio delle linee interessate è consultabile sul nostro sito alla pagina dedicata Da Giorgia lonza e assali ipomobilità il momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 09:10 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 09:10 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 09:10 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 18:40 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio apertura il trasporto ferroviario sulla linea ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

#Roma #viabilità domani sera evento a Borgo Santo Spirito, la viabilità x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.