Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 08 | 40

La viabilità a Roma si blocca di nuovo questa mattina. Sul Raccordo Anulare si circola a rilento tra la diramazione Roma Nord e la Tiburtina, mentre sulla Roma Sud i veicoli rallentano tra la Pianeta e la Pontina. Tra il Portonaccio e la tangenziale est, il traffico è molto congestionato, così come sulla Cassia e sulla Flaminia, dove si registrano code da Villa Spada fino a via dei Due Ponti. La situazione si aggrava anche sulla linea ferroviaria Orte-Fiumicino, con ritardi e limitazioni per un movimento franoso in

Astral infomobilità del buongiorno e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un'apertura allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste sulla regione nella giornata di oggi piogge diffuse con rovesci o temporali e forti raffiche di vento l'allerta è arancione sul versante sud-occidentale un invito alla prudenza nella guida e andiamo al traffico sul Raccordo Anulare in interna così attratti dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina poi si procede a rilento dalla diramazione Roma Sud alla Pian esterna cosa tratti dalla Roma Fiumicino alla Pontina a seguire code dell'ardeatina all'appia traffico rallentato dalla Casilina alla 24 e possiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo fiera e tra Togliatti e fiorentine da Portonaccio al bivio per la tangenziale est e nei due casi in quest'ultima direzione ora le consolari sulla Salaria sulla Flaminia code rispettivamente da Villa Spada via dei Prati Fiscali e dal raccordo anulare a via dei Due Ponti sulla Cassia poi si procede a rilento tra via Braccianese via dei Due Ponti tutto verso il centro siamo in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Orte Fiumicino aeroporto permane rallentata troppo giovedì per fare in Sabina per un movimento franoso i treni Intercity possono subire ritardi fino a 30 minuti possibili limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali coinvolti dal di una Panda Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La viabilità romana si blocca questa mattina tra code e incidenti.

L'odierno aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio segnala disagi causati dal maltempo, con nevicate, allagamenti e smottamenti che interessano diverse strade e linee ferroviarie a Roma.

