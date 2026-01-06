Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 07 | 25

Il servizio di informazione sulla viabilità della Regione Lazio del 6 gennaio 2026 segnala che le principali strade di Roma e dintorni sono attualmente scorrevoli. Tuttavia, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, è consigliata prudenza alla guida. Si registrano rallentamenti sulla linea ferroviaria Roma-Pescara tra Carsoli e Tagliacozzo. Si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 2026 per garantire la sicurezza di tutti.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con assalito mobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione prudenza alla guida per le condizioni meteo diramata Infatti dalla protezione civile della nostra regione un allerta meteo con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale per la giornata di oggi 6 gennaio sempre per danni da maltempo sulla linea ferroviaria Roma Pescara la circolazione rallentata tra Carsoli e Tagliacozzo rallentamenti fino a 20 minuti infine novità per il trasporto pubblico locale Attiva infatti la nuova rete regionale denominato Audi R Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale attiva e due unità di rete o dr3 Valle del Sacco e un DR5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicata l'unità di rete da Giorgia non so e a salifou mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni Biagio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

