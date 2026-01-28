Via Petroni alcuni sfollati ancora senza casa Il rebus sui lavori alla colonna e la riapertura della strada

Dopo dodici giorni fuori casa, molti residenti di via Petroni e Piazza Verdi sono tornati a casa. La strada è di nuovo aperta, ma resta il problema degli sfollati ancora senza una sistemazione stabile. Intanto, si cerca di capire cosa ha causato lo schianto della navetta Tper contro la colonna del porticato, un rebus ancora irrisolto.

È invece rientrata la maggior parte dei residenti evacuati dopo lo schianto della navetta Tper. L'ipotesi è di sostituire il pilastro danneggiato Dopo dodici giorni fuori casa, martedì sono rientrati gran parte dei residenti dei civici di via Petroni e Piazza Verdi che erano stati sfollati dopo lo schianto di una navetta Tper contro una colonna del porticato avvenuto lo scorso 15 gennaio. Rimangono però inagibili ancora tre appartamenti, mentre ora il rebus riguarda gli interventi per mettere in sicurezza la colonna e permettere la riapertura della strada al traffico. Gli sfollati dovranno attendere ulteriormente da amici e parenti o in hotel, in attesa che gli ingegneri dichiarino le abitazioni di nuovo agibili.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Via Petroni

A Bologna, intorno a mezzogiorno, un autobus della linea C ha perso il controllo e si è schiantato contro una colonna in via Petroni, probabilmente a causa di un malore dell’autista.

A Bologna, via Petroni rimane chiusa a causa dei danni causati da un incidente che ha coinvolto un bus, provocando l’evacuazione dei residenti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Via Petroni

Argomenti discussi: Via Petroni resta chiusa. I residenti ancora sfollati: Situazione molto critica; Via Petroni, i primi sfollati sono rientrati a casa. Ma la strada è ancora chiusa alle auto; Gli sfollati di via Petroni restano ancora fuori casa. E arriva la tassa sul cantiere; Gli sfollati di via Petroni. Restano ancora fuori casa. E arriva la tassa sul cantiere.

Gli sfollati tornano a casa: Ma no ad auto e mezziDopo lo scontro del bus, gli immobili di via Petroni 38 e piazza Verdi 4 tornano quasi tutti agibili. La perizia: La colonna del porticato va sostituita. msn.com

Bologna, in via Petroni si valuta sostituzione della colonna lesionata e stop ai bus. Residenti ancora fuori casa: «Chiederemo risarcimenti a Tper»Dopo l'incidente che ha coinvolto una navetta della linea C che si è scontrata con una colonna tra piazza Verdi e via Petroni, ancora trenta persone fuori casa. Due locali chiusi, si allungano i tempi ... corrieredibologna.corriere.it

Via Petroni, i primi sfollati sono rientrati a casa. Ma la strada è ancora chiusa alle auto x.com

Dopo lo scontro del bus, gli immobili di via Petroni 38 e piazza Verdi 4 tornano quasi tutti agibili. La perizia: "La colonna del porticato va sostituita". - facebook.com facebook