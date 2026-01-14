A marzo riparte la scuola di formazione per nuovi conducenti di autobus di Start Romagna. Un’opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore dei trasporti pubblici, contribuendo a migliorare il servizio locale. La formazione mira a preparare professionisti qualificati, pronti a sostenere le esigenze di mobilità della comunità. Un passo importante per rafforzare il team di Start Romagna e garantire servizi efficienti e affidabili.

Conducenti di bus pronti a innestare la marcia. Si parte con una nuova avventura, che coinvolge gli autisti della Start Romagna (di cui, da tempo, c’è tanto bisogno). Si intrecciano due storie di due nuovi conducenti, Davide e Elena, che hanno preso al volo il progetto ’ Academy ’ di Start Romagna e sono entrati a far parte della flotta. Davide Iacobellis, 22 anni, cesenate, è figlio d’arte. Sì, perché suo padre guida autobus da una vita: "Da quando sono bambino sono appassionato di motori e di guida - racconta - e mio papà mi ha trasmesso questa passione". Si è iscritto giovanissimo all’Academy, affronta teoria ed esami, e poi ottiene le patenti e la certificazione da conducente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovi conducenti di autobus. A marzo riparte la scuola di formazione di Start Romagna

